Омск, , 11:47 — REGNUM Жителей Омской области предупредили об ухудшении погоды 22 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

Гроза

Днём 22 мая и в течением суток 23 числа по региону ожидается сильный ветер порывами до 24 метров в секунду. Местами пройдут грозы, град, дожди разной интенсивности. Вечером 22 мая возможно похолодание.

В связи с этим гражданам рекомендовано соблюдать осторожность, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами.

«С крыш, балконов, лоджий и подоконников уберите предметы, которые при падении могут нанести травмы людям. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы», — отметили в ведомстве.