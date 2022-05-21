Лондон, 21 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В странах Прибалтики и Восточной Европы наблюдается самый большой рост потребительских цен из-за того, что они в энергетическом плане зависят от России. Об этом 21 мая сообщает издание Financial Times.

josep salvia i boté Инфляция

Уточняется, что с инфляцией выше 10% пришлось столкнуться примерно трети стран — участниц Европейского союза.

При этом самая большая инфляция наблюдается в Эстонии, в которой цены за год увеличились на 19%. Далее следуют Литва (16,8%), Болгария (14,4%), Чехия (14,2%), Румыния (13,8%), Латвия (13%) и Польша (12,4%).

«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», — отмечается в материале издания.

В то же время указывается, что, по мнению ряда экономистов, падение доходов в Европе связано с резким ростом цен на энергоносители и утверждается, что высокая инфляция якобы помогает росту экономики названных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области приступят к выпуску комплектующих, которые раньше доставляли из Германии и США.