Краснодар, 21 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Краснодарского края доставлены 24 пациента, данные за сутки опубликованы 21 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее сообщалось о госпитализации 32 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на территории Краснодарского края подтверждено 124 новых случая COVID-19, это на 16 случаев больше, чем накануне.

«В Краснодаре заболели 31 человек, в Ленинградском районе — 10, в Сочи — девять», — уточнили в региональном оперштабе.

В ковид-стационарах проходят лечение 306 человека, в тяжелом состоянии на ИВЛ 13 жителей, на ЭКМО — один.

С начала пандемии на Кубани подтверждено 260 236 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4 578. Выздоровели 248 619 человек, скончались 10 906 пациентов с COVID-19.