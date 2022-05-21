Москва, , 11:42 — REGNUM Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе. Об этом 21 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Кроме того, в районе Одессы, на «Одесском припортовом заводе», высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов.