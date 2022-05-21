Донецк, , 11:38 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 20 мая до 08:00 21 мая, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 6 человек. Об этом 21 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Еще 9 человек, включая 2 детей, получили ранения, сообщает МЧС ДНР.

За минувшие сутки, с 08:00 20 мая до 08:00 21 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 566 человек, включая 46 детей.

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