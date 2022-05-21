Воронеж, 21 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Воронежской области в больницы доставлены ещё 30 человек с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 21 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 20 мая, в больницы также попали 30 ковид-пациентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

За сутки в регионе подтверждено заражение коронавирусом ещё у 163 человек, что на 31 случай меньше, чем сутками ранее. Выздоровевшими после COVID-19 признаны 183 пациента, умерли ещё три человека.

С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 383 696 случая заболевания COVID-19, выздоровели 373 154 человека. Инфекция унесла жизни 8 284 человек.