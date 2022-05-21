Белгород, , 11:33 — REGNUM Все 95 домов, которые 19 апреля были повреждены в селе Головчино Белгородской области в результате обстрела с украинской стороны, практически полностью восстановлены. Об этом 21 мая сообщил глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев в своем телеграм-канале.

Ремонт Марина Каширская © ИА REGNUM

«Практически все из 95 поврежденных домов уже полностью восстановили. Строители завершают работы. В процессе работы возникали некоторые просьбы наших жителей и хозяев», — написал он в своем сообщении.

Также Бондарев отметил, что местные власти совместно с подрядчиками выполняли самые необходимые ремонтные мероприятия и добавил, что тем, кто предпочел делать ремонт самостоятельно, была оказана помощь со стройматериалами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля село Головчино, которое расположено на расстоянии 50 км от Белгорода, поверглось обстрелу с украинской стороны.