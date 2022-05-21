Симферополь, 21 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Республике Крым госпитализированы 11 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 21 мая. Накануне, 20 мая, сообщалось о госпитализации десяти новых пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Крыму подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, это на два меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 67 человек. Подтверждена смерть двух ковид-пациентов.

За более чем два года пандемии на территории Крыма официально зарегистрировано 182 655 случаев заражения коронавирусом, через ковид-стационары прошли 58 733 человека. Выздоровели за весь период 175 366 человек, скончались 5 273 крымчан с подтверждённым COVID-19.