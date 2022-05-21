Бангкок, 21 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Представители пяти стран покинули встречу министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС) в знак протеста против спецоперации РФ на Украине, передает 21 мая Kyodo.

Dmthoth АТЭС

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«Министры из США, Японии, Канады, Новой Зеландии, Австралии вышли из зала, когда Максим Решетников, министр экономического развития РФ, начал выступать во время утреннего заседания», — отмечается в сообщении.

Встреча представителей 21 страны АТЭС прошла в Бангкоке.

АТЭС — форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. В него входят Бруней, Австралия, Индонезия, Канада, Республика Корея, Япония, Новая Зеландия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, США, Таиланд, Тайвань, Китай, Гонконг, Папуа — Новая Гвинея, Мексика, Перу, Чили, Россия, Вьетнам.