Москва, , 11:29 — REGNUM Первые серийные комплексы «Сармат» с тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами будут поставлены на боевое дежурство в конце осени текущего года. 21 мая об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Пуск ракеты «Сармат» Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны Российской Федерации

«У разработчиков «Сармата» есть ощущение удовлетворения от того, что комплекс имеет колоссальную мощь и высокие технические параметры», — подчеркнул Рогозин.

Комплексы «Сармат» призваны заменить находящиеся на вооружении ракетных войск стратегического назначения РФ советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Первый испытательный пуск ракеты «Сармат» был проведён с космодрома Плесецк 20 апреля 2022 года.

После успешного пуска президент России Владимир Путин поздравил всех, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса. Он подчеркнул, что «Сармат» не имеет аналогов в мире и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны.

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