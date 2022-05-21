Москва, 21 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Первые серийные комплексы «Сармат» с тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами будут поставлены на боевое дежурство в конце осени текущего года. 21 мая об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны Российской Федерации Пуск ракеты «Сармат»

«У разработчиков «Сармата» есть ощущение удовлетворения от того, что комплекс имеет колоссальную мощь и высокие технические параметры», — подчеркнул Рогозин.

Комплексы «Сармат» призваны заменить находящиеся на вооружении ракетных войск стратегического назначения РФ советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Первый испытательный пуск ракеты «Сармат» был проведён с космодрома Плесецк 20 апреля 2022 года.

После успешного пуска президент России Владимир Путин поздравил всех, кто принимал участие в разработке и производстве нового комплекса. Он подчеркнул, что «Сармат» не имеет аналогов в мире и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны.