Кемерово, , 11:34 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 21 мая, и 23 мая пройдут массовые проверки водителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

ДТП W. Robert Howell

«Плановые рейдовые мероприятия обусловлены тем, что участились случаи аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей», — уточнили в ведомстве.

По официальным данным, с начала года с участием нетрезвых водителей произошло 50 ДТП, в которых погибли 12 человек и 68 человек были травмированы. Задержано и отстранено от управления более 3,5 тыс. водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения освидетельствования.