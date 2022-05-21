Томск, 21 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. По предварительным итогам сельскохозяйственной микропереписи, в Томской области в 2021 году насчитывалось 398 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

(сс) Christopher Griner Фермер в поле

Таким образом, по сравнению с 2016 годом число фермеров в регионе уменьшилось на 30,8% или на 177 хозяйств.

При этом посевные площади выросли на 8,8%, составив 94,4 га. Поголовье крупного рогатого скота за пять лет выросло на 1,8 тыс. голов (+12,3%) и достигло 16,4 тыс. голов.

«В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей насчитывалось по данным переписи 2021 года 1,3 тыс. голов свиней, что в 2 раза меньше по сравнению с переписью 2016 года», — добавили в службе статистики.