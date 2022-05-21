Скадовск, Украина, 21 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Крупная партия гуманитарной помощи будет доставлена в Скадовск 27 мая. Об этом 21 мая рассказала первый заместитель главы Скадовской государственной военно-гражданской администрации Татьяна Калиновская.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

Как рассказала заместитель главы государственной военно-гражданской администрации, в ней приехала из деревни мать семерых детей, семья которой фактически голодает и которой не могут помочь местные власти.

«У нас гуманитарная помощь огромная партия будет завезена 27 мая. 28 мая уже раздаем все гуманитарку», — сказала она.

При этом Калиновская добавила, что сотрудники государственной военно-гражданской администрации собрали всю имеющуюся гуманитарную помощь этой семье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель главы Скадовской государственной военно-гражданской администрации Татьяна Калиновская рассказала, что учителю русского языка в Скадовске прежние украинские власти 15 лет не разрешали преподавать и срывали с нее георгиевскую ленту в День Победы.