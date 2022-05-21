Севастополь, , 11:25 — REGNUM Ещё 21 человек госпитализирован в ковид-стационары Севастополя за минувшие сутки, данные опубликовал департамент здравоохранения города 21 мая. Накануне, 20 мая, сообщалось о госпитализации 28 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выписаны за сутки с выздоровлением 20 пациентов. На данный момент в больницах находится 173 пациента, 14 коек для лечения пациентов с COVID-19 свободно.

Всего за сутки в Севастополе подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом, это на пять случаев больше, чем накануне. Новых плательных исходов не зарегистрировано.

С начала пандемии в Севастополе официально подтверждено 84 084 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 81 486 человек, скончались 2 355 пациентов.