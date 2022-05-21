Вена, , 11:37 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг вечером 20 мая выступил в поддержку заявки Косово на вступление в Совет Европы.

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

Как сообщает албанское новостное агентство Klan Kosova, Шалленберг подчеркнул, что текущая политическая ситуация должна быть использована для повышения устойчивости европейской модели.

Напомним, 12 мая Косово подало заявку на вступление в Совет Европы, что получило поддержку Великобритании, Германии и США. Франция призвала Косово сосредоточиться на диалоге с Сербией. В Сербии выразили намерение воспрепятствовать вступлению Косово в Совет Европы.

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