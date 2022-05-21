Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», построенное на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, вышла на заводские ходовые испытания, сообщает 21 мая корреспондент ИА REGNUM.

Северный полюс1 Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Заказчиком уникальной платформы, предназначенной для исследования Арктики, выступила Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Контракт на постройку был заключен в 2018 году. А заложено оно было 10 апреля 2019 года.

Северный полюс2 Татьяна Титаева © ИА REGNUM

«Северный полюс» сможет отправляться в круглогодичные экспедиции в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Стоит отметить, что, благодаря округлой форме носовой части, платформа сможет преодолевать лёд без привлечения ледокола. «Северный полюс» с экипажем выдержит температуру в минус 50 градусов.

Северный полюс3 Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Длина судна составляет 83,2 метра, ширина — 22,5 метра. Водоизмещение 10,4 тыс. тонн воды. А передвигаться судно может со скоростью не менее чем в десять узлов. Платформа примет 34 научных сотрудника и 14 человек экипажа.