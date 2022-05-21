Санкт-Петербург, 21 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», построенная на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, вышла на заводские ходовые испытания, сообщает 21 мая корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

Заказчиком уникальной платформы, предназначенной для исследования Арктики, выступила Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Контракт на постройку был заключен в 2018 году. А заложена она была 10 апреля 2019 года.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

«Северный полюс» сможет отправляться в круглогодичные экспедиции в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Стоит отметить, что благодаря округлой форме носовой части платформа сможет преодолевать лёд без привлечения ледокола. «Северный полюс» с экипажем выдержит температуру в минус 50 градусов.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

Длина судна составляет 83,2 метра, ширина — 22,5 метра. Водоизмещение 10,4 тыс. тонн. А передвигаться судно может со скоростью не менее чем в десять узлов. Платформа примет 34 научных сотрудника и 14 человек экипажа.