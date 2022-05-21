Донецк, , 11:19 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 5 снарядов калибра 122 мм. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:45 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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