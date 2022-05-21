Краснодар, 21 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Праздники последнего звонка проходят в школах Краснодарского края 21 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона. Выпускников поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

Последний звонок

«Это праздничный и волнительный день для 88 тысяч выпускников края. Впереди каждого из вас ждет новая взрослая и интересная жизнь, выбор профессии. От всей души желаю удачи на экзаменах, уверенности в своих силах, настойчивости. Пробуйте, будьте смелыми, идите к своей мечте. В добрый путь!» — написал Кондратьев в соцсетях.

В 2022 году выпускниками стали 65 тыс. девятиклассников и более 23 тыс. одиннадцатиклассников, в том числе школьники из ДНР, ЛНР и с Украины.

Отметим, что впервые за два года на праздничных линейках разрешено присутствовать всем родителям выпускников.