Красносулинский район, Ростовская область, 21 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с микроавтобусом на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM 21 мая сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В 3:54 мск в полицию поступило сообщение о ДТП на 962-м километре трассы в Красносулинском районе. Предположительно, водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир микроавтобуса с травмами госпитализированы.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.