Красноярск, 21 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 10 820 человек. Выздоровели к настоящему времени 353 099 пациентов, в том числе 55 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к 21 мая достигло 365 277. За сутки выявлено 46 новых носителей коронавируса. При этом в ковидные стационары госпитализирован 71 больной.