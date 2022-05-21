Москва, , 11:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил полярников с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Благодаря напряжённому, самоотверженному труду нескольких поколений геологов, метеорологов, лётчиков, моряков, строителей нашей страной достигнуты большие, впечатляющие успехи в освоении высоких широт», — отмечается в сообщении.

Российский лидер отметил, что РФ сегодня открывает новую эпоху в исследовании полярных территорий.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке.