Москва, , 11:16 — REGNUM Российские медики подтвердили 5034 новых случая COVID-19 за истекшие сутки. 21 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Выздоровели за прошедшие сутки после перенесённого заболевания 6288 человек. Госпитализация за истекшие сутки потребовалась 1971 пациенту, умерли от последствий новой коронавирусной инфекции 102 человека.

Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 5089 новых случаях, 2081 госпитализациях и 96 летальных исходах. В предыдущую субботу — 14 мая — сообщалось о 5047 новых случаях, 2498 госпитализациях и 107 смертях.

Смертность от COVID-19 в России снизилась до показателя около 100 летальных исходов за сутки в начале мая 2022 года. Пик смертности пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года, когда ежедневно фиксировалось более тысячи летальных исходов.

Максимальные темпы распространения COVID-19 в России наблюдались в феврале 2022 года. Быстрый рост заболеваемости, связанный с появлением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон», не сопровождался резким ростом смертности.