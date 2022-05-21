Воронеж, 21 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Подросток на электросамокате получил травмы после столкновения с автомобилем в Воронеже вечером 20 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 22:00 у дома №9 по улице Южно-Моравской. По предварительным данным, 32-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка, который на электросамокате пересекал проезжую часть. Подросток получил травмы и госпитализирован.

По факту аварии полиция начала проверку.

Всего в Воронежской области за сутки произошло 102 автоаварии, в них пострадали 11 человек.