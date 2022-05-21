Донецк, , 11:11 — REGNUM За минувшие сутки с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 514 украинских боевиков. Об этом 21 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Таким образом, число украинских боевиков, взятых в плен на территории меткомбината, достигло 2 425 человек.

Всем сдавшимся в плен оказывается необходимая медицинская помощь, отмечается в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки, с 08:00 20 мая до 08:00 21 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 566 человек, включая 46 детей.

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