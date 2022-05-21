Скадовск, Украина, , 11:08 — REGNUM Учителю русского языка в Скадовске прежние украинские власти 15 лет не разрешали преподавать и срывали с нее георгиевскую ленту в День Победы. Об этом 21 мая рассказала первый заместитель главы Скадовской государственной военно-гражданской администрации Татьяна Калиновская.

Георгиевская ленточка Anatoly Zhdanov

«Сегодня пришла женщина-учитель русского языка и литературы, она не могла преподавать здесь последние 15 лет. И ей было указано на то, что она ходит с георгиевской ленточкой. Семь лет назад она смогла-таки пройти к Вечному огню с этой ленточкой и ее совали с груди. И она до сих пор ее хранит, она мне ее сегодня показывала», — сказала она.

Также первый замглавы государственной военно-гражданской администрации отметила, что он разговаривала с этой учительницей на протяжении 40 минут и все это время пришедшая к ней молодая и красивая женщина, опытный педагог плакала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель главы Скадовской государственной военно-гражданской администрации Татьяна Калиновская рассказала, что сбежавшее из Скадовска бывшие украинские руководство города после начла спецоперации ВС России вместе с властями Львова угрожает нынешним скадовским властям.