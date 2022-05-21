Луганск, 21 мая 2022, 11:07 — REGNUM Инженерные подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ проводят разминирование от взрывоопасных предметов в ЛНР. Об этом 21 мая сообщили в Минобороны РФ.
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Особое внимание уделяется дорогам, территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения, а также землям сельхозназначения.
Саперы обезвреживают противотанковые и противопехотные мины, фугасы. Все обнаруженные взрывные устройства уничтожаются на месте с применением накладных зарядов.
На особо опасных участках для уничтожения мин применяются робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».