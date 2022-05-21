Вичуга, Ивановская область, , 11:06 — REGNUM Крупный пожар в производственном здании произошёл вечером 20 мая в Вичуге Ивановской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар 12019

Сообщение о возгорании на улице Виноградовых поступило в 19:57, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли в 19:59.

Загорелась кровля производственного здания, общая площадь пожара составила 700 кв. м. Ликвидировать горение удалось менее чем за час — в 20:49. При пожаре никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иваново 19 мая тушили пожар в производственном цехе, а 7 мая склады горели в Кинешме.