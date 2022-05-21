Пекин, , 11:03 — REGNUM Первый марсоход Китая «Чжужун» переведён в спящий режим из-за ожидаемой пылевой бури в районе расположения аппарата. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

«Тяньвэнь-1» (cс) Pablo de León‎

Китайский марсоход работает в Равнине Утопия — низменности в восточной части северного полушария Марса. В этом регионе планеты наступает зимний сезон, во время которого температура сможет опускаться ниже −100 °С.

Также в ближайшее время ожидается сильная пылевая буря, которая не позволит солнечным панелям вырабатывать достаточное количество электроэнергии. По этим причинам китайские специалисты приняли решение о переводе аппарата в спящий режим. Ожидается, что марсоход возобновит работу в декабре 2022 года.

Марсоход «Чжужун» запущен в составе автоматической межпланетной станции «Тяньвэнь-1» в июле 2020 года. В феврале 2021 года миссия достигла Марса, в мае 2021 года спускаемый аппарат с марсоходом совершил мягкую посадку на поверхность планеты.

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