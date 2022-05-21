Элиста, 21 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 15 носителей коронавируса, выздоровел 21 ковид-пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 21 мая.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

В двух ковид-центрах Калмыкии лечение получает 21 пациент. Состояние четырёх человек врачи оценивают как тяжёлое. Один пациент подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 493 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 50 446 пациентов. Скончались 842 человека.