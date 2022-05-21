Челябинск, 21 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 159 человек. С начала пандемии выздоровели уже 319 862 пациента, 21 мая сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выявлен за сутки ещё 121 носитель коронавируса. А подтверждено было 330 682 случая заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 1838 человек. По сравнению с данными на 20 мая их число уменьшилось. Скончались от ковида ещё четыре человека.