Берлин, , 10:57 — REGNUM Экс-председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен назвал виновника развязывания текущего конфликта на Украине.

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«Москва 20 лет заявляет, что Украина не должна быть принята в НАТО. Это означает, что никакие ракеты США не могут быть размещены на украинско-российской границе. Эти интересы безопасности постоянно игнорировались», — заявил он в беседе с немецкой газетой Junge Welt.

Он добавил, что Вашингтон проводит «политику двойных стандартов» в отношении РФ.

«Всем известно, что США никогда не допустят вступления Кубы в военный союз с РФ или размещения российских ракет на границе США с Мексикой или Канадой», — добавил он.

А решение Конгресса США о выделении 40 млрд долларов на продажу оружия Украине, являются доказательством того, что «США не хотят мира», заключил он.