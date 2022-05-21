Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM Ростовский порт в течение двух лет переедет на левый берег Дона. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев.

Ростовский порт Rostovport.ru

Инвестор взамен получит землю в аренду на десять лет без проведения торгов. Это пять участков в промзоне «Заречная» на улице 1-й Луговой. Площадь предоставляемых участков — около 150 тыс. кв. метров. Здесь построят всю необходимую инфраструктуру для работы порта.

Перенос портовых мощностей с первого грузового района «Ростовского порта» в промзону «Заречная» должен был завершён до 1 декабря 2025 года.