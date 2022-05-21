Улан-Удэ, , 10:53 — REGNUM На территории Бурятии 21 мая объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, погода ухудшится в ближайшие часы.

Гроза tpsdave

По данным синоптиков, по республике ожидается очень сильный ветер до 25-28 метров в секунду, грозы, шквал, а также пыльные бури.

Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности, оставаться в помещении при ветре и грозе.

Добавим, что в ряде районов Бурятии при этом сохраняется чрезвычайный класс пожарной опасности — 5 класс горимости.