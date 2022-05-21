Скадовск, Украина, , 10:53 — REGNUM Сбежавшее из Скадовска после начла спецоперации ВС России бывшее украинское руководство города вместе с властями Львова угрожает нынешним скадовским властям. Об этом 21 мая рассказала корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель главы Скадовской государственной военно-гражданской администрации Татьяна Калиновская.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь наш мэр сидит во Львове, семью вывез за границу, причем удирал, говорят, в женском платье… Это мэр сидит под крылом одного политика — некий Садовой, мэр Львова. Пьют «львовскую каву» и гадят… всем, кто тут остался», — сказала она.

Также первый замглавы государственной военно-гражданской администрации рассказала, что в одной из американских соцсетей есть группа города в которой пишу вышеуказанные лица.

«Мы преступники, мы предали Украины и нам положено по 15 лет (тюрьмы) или расстрел… Так вот, он говорит нам об этом каждый день», — добавила Калиновская.

Кроме того, она отметила, что сбежавший мэр Скадовска ранее не дал многим сотрудникам администрации зарплаты за то, что они в День Победы вышли на площадь города почтить память павших воинов Красной Армии и при этом у них были георгиевские ленты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель главы Скадовской государственной военно-гражданской администрации Татьяна Калиновская рассказала, что представители украинкой власти города Скадовска Херсонской области сбежали на второй-третий день после начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.