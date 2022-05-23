Хорог, Таджикистан, 23 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Территория Горного Бадахшана при неблагоприятном развитии событий и при пассивной позиции России может превратиться в опасную для всех окружающих стран зону конфликта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая сообщил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГАндрей Грозин.

Irene2005 Памир

Андрей Грозин Очевидно, что Горный Бадахшан в силу особенности этого региона, в силу его давней увязанности и с Российской империей, и с Советским Союзом, и его геополитческого положения, является для Российской Федерации особо значимым регионом. Просто потому, что отсюда открывается гигантский простор возможностей для проекции силы в Восточный Туркестан и в близлежащие регионы Персидского залива и, с определёнными оговорками, на Ближний Восток, само собой разумеется, в Афганистан. Оставлять на произвол судьбы всё происходящее в Хороге Москва не может по одной простой причине — если не вмешиваться в ситуацию, опустить руки и вообще никак не реагировать на это, то при самом неприятном исходе мы можем получить большую, постоянно себя воспроизводящую, зону конфликта, которая будет распространяться и на остальную часть Таджикистана, и на часть Афганистана. Она будет потреблять большое количество силового ресурса Таджикистана — нашего ближайшего военного союзника в регионе. По мере ухудшения ситуации в Горном Бадахшане все страны региона столкнутся с экспортом нестабильности. Это касается и Киргизии, это касается и Узбекистана, это касается и близлежащих афганских территорий. Если махнуть рукой на то, что происходит в Горном Бадахшане, то, скорее всего, через год-полтора мы получим вполне сформировавшееся Сомали, которое буде поставлять боевиков по самым разным направлениям.

Напомним, на территории Горного Бадахшана произошли столкновения между местными жителями и таджикскими силовиками