История вопроса

Лёгкая атлетика – олимпийский вид спорта, включающий в себя несколько дисциплин, таких как различные виды бега, спортивную ходьбу, прыжки, метания, а также сочетания этих дисциплин (многоборья).

Легкоатлетические соревнования проводились ещё до нашей эры на Олимпийских играх в Древней Греции. История современной лёгкой атлетики отсчитывается с 1837 года, когда в британском городе Регби начали проводиться соревнования по бегу на 2 километра среди учащихся колледжа. В последующие годы наибольшее развитие лёгкая атлетика получила в Британской Империи и в США. В России первые соревнования по бегу прошли в 1888 году близ Санкт-Петербурга.

С момента возрождения олимпийского движения в 1896 году лёгкая атлетика заняла ведущее место в программах соревнований. В настоящее время регулярно проводится большое количество как некоммерческих, так и коммерческих чемпионатов как по лёгкой атлетике в целом, так и по отдельным её дисциплинам.

