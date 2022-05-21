Ростов-на-Дону, 21 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Центральные улицы Ростова-на-Дону перекроют в связи с проведением забега. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Russia2017.com Фестивальный забег

Шестой всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ» состоится 22 мая. В связи с этим с 6:00 мск до 14:00 мск на Театральной площади и по маршруту участников забега ограничат движение транспорта. В частности, временно нельзя будет проехать по улицам Советской, Большой Садовой и Левобережной, Ворошиловскому мосту.

Автовладельцев просят учитывать ограничения.