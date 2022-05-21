Донецк, , 10:46 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую. Об этом 21 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; ️10:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР.

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