Представитель Госдепа США посетит 23–25 мая Узбекистан
Ташкент, 21 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Делегация США во главе с помощником Государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу 23–25 мая 2022 года посетит с визитом Узбекистан.
Иван Шилов ИА REGNUM
Узбекистан
Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
«В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-американских отношений в различных сферах», — говорится в сообщении.
Состоится также обмен мнениями по региональным и международным вопросам.