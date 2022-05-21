Ташкент, 21 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Делегация США во главе с помощником Государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу 23–25 мая 2022 года посетит с визитом Узбекистан.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-американских отношений в различных сферах», — говорится в сообщении.

Состоится также обмен мнениями по региональным и международным вопросам.