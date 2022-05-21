Каа-Хемский район, Тыва, 21 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Каа-Хемском районе Тувы 20 мая зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

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Эпицентр сейсмособытия располагался в 41 км к югу от села Сарыг-Сеп на глубине 15 км. Как отмечается, местные жители колебания земной поверхности не почувствовали.

«Звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — добавили в ведомстве.