Москва, 21 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поздравил с днем рождения министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Шойгу 21 мая исполняется 67 лет.

Mikhail Klimentyev Сергей Шойгу

«Будучи почти 10 лет в должности министра обороны РФ, Сергей Кужугетович вносит колоссальный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности страны. Сегодня его личные качества присущи всей российской армии, доблестно исполняющей свой долг по защите мирного населения Донбасса от преступных посягательств», — отмечается в сообщении Бастрыкина.

По его словам, именно «под управлением Шойгу военнослужащие ежедневно доказывают, что способны выполнять сложнейшие задачи в любой точке мира, стойко защищать интересы страны и ее национальный суверенитет».

«Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Крепкого Вам здоровья, энергии, воплощения всех замыслов и новых успехов в служении Отечеству!» — добавил Бастрыкин.