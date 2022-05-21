Москва, , 10:41 — REGNUM Потепление в столице России Москве ожидается уже с 24 мая. Такой срок назвала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Весна в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Скоро уже более теплые воздушные массы будут приходить. Комфортная температура, выше +20 градусов, прогнозируется со вторника. Затем еще чуть потеплеет», — передает ее слова ТАСС.

К 26 мая температура будет колебаться от +18 до +23. Такие показатели отстают от нормы на 1,5−2 градуса. Однако погодная аномалия будетсокращаться.

«В выходные и понедельник температура еще на 4 градуса ниже нормы, затем — на 1,5−2 градуса», — добавила она.