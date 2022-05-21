Луганск, 21 мая 2022, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли 19 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР. Об этом 21 мая сообщает народная милиция ЛНР.
Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 19 человек личного состава», — отмечается в сообщении.
Ранее в СК РФ сообщили, что в рамках расследования уголовных дел установлены еще двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам.
Читайте ранее в этом сюжете: СК РФ установил военнослужащих ВСУ, отдававших приказы об обстрелах в ДНР