Луганск, 21 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли 19 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР. Об этом 21 мая сообщает народная милиция ЛНР.

ЛНР и ДНР на Яндекс.Картах

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 19 человек личного состава», — отмечается в сообщении.

Ранее в СК РФ сообщили, что в рамках расследования уголовных дел установлены еще двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам.