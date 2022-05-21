Скадовск, Украина, , 10:37 — REGNUM Представители украинкой власти города Скадовска Херсонской области сбежали на второй-третий день после начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 21 мая рассказала первый заместитель главы Скадовской государственной военно-гражданской администрации Татьяна Калиновская.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как указала Калиновская, город Скадовск является особенным, так как он находится на берегу Черного моря, за которым расположена Турция, и потому является хорошим местом для отдыха.

«Как только начались военные события — специальная военная операция — буквально на второй-третий день прекратила существование наша власть, они самоудалились, самораспустились и бежали кто куда», — сказала она.

Также первый замглавы государственной военно-гражданской администрации рассказала, что при этом сбежавшими были брошены их бизнес, квартиры и шикарны дома и уничтожалось все, встречавшееся им на пути.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев рассказал, что на данный момент в Херсонской области уже засеяно 90-93% сельскохозяйственных земель.