Москва, 21 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Российские музеи проведут мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» 21 мая. Об этом сообщает портал «Культура. РФ».

kultura. orb.ru Акция «Ночь музеев»

С афишей мероприятий в регионах России можно ознакомиться на официальном сайте акции. В Москве программу к «Ночи музеев» подготовили Третьяковская галерея, Музей имени Андрея Рублёва, Музей Музыки, государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и другие учреждения.

В 2022 году акция пройдёт в полномасштабном очном формате. В предыдущие два года мероприятие проходило в смешанном формате из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Акция «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев. Этот праздник отмечается во всём мире 18 мая с 1977 года.