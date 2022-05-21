Минск, , 10:34 — REGNUM В Белоруссии скорректировали сферу использования внутренних войск министерства внутренних дел и условия применения военнослужащими оружия и боевой техники. Соответствующие поправки законов по вопросам деятельности внутренних войск МВД страны опубликованы 21 мая на Национальном правовом интернет-портале.

Флаг Белоруссии

Так, внутренние войска Белоруссии теперь могут привлекаться к охране госграницы и территориальной обороне.

«Основными задачами внутренних войск являются участие в мероприятиях по усилению охраны Государственной границы Республики Беларусь; участие в территориальной обороне Республики Беларусь», — отмечается в документе.

«При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу безопасности граждан, деятельности организаций и общественному порядку, а также в интересах обороны Республики Беларусь внутренние войска могут привлекаться к выполнению других задач в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства», — дополняется в законе.

Военнослужащим внутренних войск предоставляется право на ношение и применение оружия и боевой техники, изучение обстановки в районах выполнения задач, в т.ч. с использованием техсредств.

Основные положения закона вступают в силу после официального опубликования.