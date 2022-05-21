Кызыл, 21 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Туве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 63-летняя жительница Кызыла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, женщина лишилась более 14,3 млн рублей.

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По предварительным данным, в конце сентября ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником прокуратуры Измайловского района Москвы. Он рассказал о причитающейся пенсионерке компенсации за некачественный товар, который она ранее заказала.

«После этого пострадавшей начали поступать звонки с различных номеров от людей, которые представились сотрудниками банка, и под предлогом выпуска, доставки и инкассации карты убеждали её переводить денежные средства на указанные им банковские счета», — отметили в ведомстве.

Женщина поддалась на уговоры и переводила деньги, и лишь через некоторое время поняла, что стала жертвой мошенников.